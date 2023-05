Ali Ghali è stato colpito in un attacco aereo contro un edificio nel sud della Striscia

I militanti palestinesi hanno lanciato centinaia di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele mercoledì, mentre Israele ha proseguito con una serie di attacchi aerei che hanno ucciso 23 palestinesi, tra cui tre militanti di alto livello e almeno 10 civili. Una stazione televisiva egiziana a conduzione statale ha annunciato che l’Egitto, frequente mediatore tra le parti, ha mediato un cessate il fuoco. Ma i tentativi di tregua sono sembrati vacillare con l’intensificarsi dei combattimenti nella tarda serata di mercoledì, senza che nessuna delle due parti mostrasse alcun segno di cedimento. Nel mattino di giovedì l’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso il comandante della squadra missilistica della Jihad islamica in un attacco aereo contro un edificio nel sud della Striscia di Gaza. L’esercito ha detto che il comandante Ali Ghali si nascondeva in un appartamento e che altri due militanti del gruppo sono stati uccisi insieme a lui nell’attacco aereo contro un complesso residenziale costruito dal Qatar a Khan Younis. Ghali aveva partecipato ad attacchi missilistici contro Israele negli ultimi mesi. Il gruppo militante non ha rilasciato alcun commento. Per tutto il giorno, il lancio di razzi ha fatto scattare le sirene d’allarme in tutto il sud e il centro di Israele, a circa 80 chilometri di distanza. I residenti si stavano preparando a un attacco da quando Israele ha lanciato i primi attacchi aerei all’inizio di martedì.

