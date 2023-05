I bimbi sono entrati nel Guinness dei primati. La madre: "Ringrazio Dio"

Hanno compiuto due anni i nove gemelli maliani nati nel 2021. Per i fratelli entrati nel Guinness dei primati, i genitori hanno organizzato una festa a tema ‘Miraculous’ che “è il loro cartone animato preferito”, ha detto la madre Hailma Cisse. “Ringrazio Dio per avermi permesso di festeggiare i due anni dei miei figli a casa”, ha detto la donna. Il parto dei nove gemelli è stato complesso. Cisse, su ordine del governo maliano, era stata trasferita in una clinica di Casablanca, in Marocco, dove il 5 maggio 2021 ha dato alla luce cinque femmine e quattro maschi nati prematuramente.

La madre, allora 25enne, ha dovuto subire un delicato intervento cesareo con i figli che aIla nascita pesavano tra i 500 grammi e un chilo. La famiglia ora vive a Bamako e riceve aiuti dai propri parenti, dal governo del Mali e da una Ong per garantire cibo, istruzione e assistenza ai bimbi.

