Dopo l'incoronazione la coppia reale saluta i cittadini

Re Carlo III e la regina Camilla, entrambi con la corona sulla testa, si sono affacciati dal balcone di Buckingham Palace a seguito dell’incoronazione, per salutare la folla accorsa per loro. Sul balcone insieme a loro diversi bambini paggetti fra cui il principe George, nonché due dame di compagnia di Camilla. In un secondo momento sono comparsi sul balcone anche William e Kate. Assente invece Harry, che era presente alla cerimonia da solo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata