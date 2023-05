La lettura dopo il giuramento davanti all'altare di Westminster

Dopo il giuramento Re Carlo III ha letto una preghiera davantti all’altare di Westminster. “Dio di compassione e di misericordia, il cui Figlio non è stato mandato per essere servito ma per servire, dammi la grazia di trovare nel tuo servizio la perfetta libertà, e in questa libertà la conoscenza della tua verità. Concedimi di essere una benedizione per tutti i tuoi figli, di ogni fede e credo, affinché insieme possiamo scoprire le vie della mitezza ed essere condotti nei sentieri della pace; per Gesù Cristo nostro Signore. Amen”, le sue parole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata