Strappata la bandiera ucraina dalle mani di un deputato, che reagisce con un pugno

Rissa tra alcuni delegati ucraini e russi durante un incontro dei Paesi del Mar Nero nella capitale turca Ankara. Oleksandr Marikovski, deputato ucraino, ha sferrato diversi colpi alla testa di un funzionario russo dopo che la bandiera ucraina gli era stata strappata dalle mani durante un vertice nella sede del Parlamento turco, giovedì. Un video pubblicato sulla pagina Facebook di Marikovski lo mostra mentre sventola la bandiera dietro la delegata russa Ola Timofeeva che registra un video sul suo telefono. Un uomo si avvicina, afferra la bandiera e viene inseguito da Marikovski. Durante un breve alterco nell’atrio del Parlamento, Marikovski afferra la bandiera, dando all’uomo un pugno in faccia.

🥊 In Ankara 🇹🇷, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia 🇷🇺 tore the flag of Ukraine 🇺🇦 from the hands of a 🇺🇦 Member of Parliament.

The 🇺🇦 MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN

