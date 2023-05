Anche Kiev aveva detto di non esserne a conoscenza

Il Cremlino non sa nulla della missione di pace del Vaticano. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “No. Non si sa nulla”, ha detto Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito. Lo riporta Ria Novosti. Domenica Papa Francesco, di ritorno da un viaggio apostolico in Ungheria, aveva detto che il Vaticano stava svolgendo una missione per risolvere il conflitto in Ucraina. La stessa Ucraina aveva dichiarato di “non esserne a conoscenza”.

Peskov ha inoltre detto che i numeri forniti dagli Stati Uniti sui morti tra le truppe russe “sono inventati di sana pianta”. Per la Casa Bianca erano circa 100.000 le perdite stimate. “Washington non è in grado di dare alcuna cifra corretta, non hanno tali dati”, ha aggiunto Peskov, come riporta Ria Novosti, “si dovrebbe essere guidati solo dalle cifre che il ministero della Difesa russo pubblica in modo tempestivo”.

