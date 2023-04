Non sono ancora note le ragioni del provvedimento

Il direttore del circo Amar, Max Togni, è stato fermato in Algeria. È quanto si apprende da fonti diplomatiche. Non sono ancora note le ragioni del fermo dell’uomo che ha la doppia cittadinanza italiana e francese. Proprio per questo motivo la vicenda è seguita da entrambi i consolati. Togni si trova nel Paese africano con un visto francese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata