Francesco durante la sua visita Budapest: "Lo avete fatto con generosità ed entusiasmo"

“Esprimo la mia gratitudine alla Chiesa ungherese per l’impegno profuso nella carità, un impegno capillare: avete creato una rete che collega tanti operatori pastorali, tanti volontari, le Caritas parrocchiali e diocesane, ma anche gruppi di preghiera, comunità di credenti, organizzazioni appartenenti ad altre Confessioni ma unite in quella comunione ecumenica che sgorga proprio dalla carità. E grazie per come avete accolto – non solo con generosità ma pure con entusiasmo – tanti profughi provenienti dall’Ucraina”. Così Papa Francesco nel suo discorso- il terzo – pronunciato durante l’incontro con i poveri e i rifugiati, nella Chiesa di Santa Elisabetta d’Ungheria.

