Iniziato il viaggio apostolico di tre giorni di Francesco in Ungheria

Al suo arrivo all’Aeroporto Internazionale Ferenc Liszt di Budapest, Papa Francesco è stato accolto dal vice primo ministro della Repubblica di Ungheria, Zsolt Semjén. Due bambini in abito tradizionale gli hanno offerto il pane e il sale. Quindi, dopo la presentazione delle delegazioni locali, il Papa e il vice primo ministro si sono diretti verso la Sala Vip dell’Aeroporto per un breve incontro. Al termine, Papa Francesco si è trasferito in auto nel piazzale antistante il Palazzo Sándor per la cerimonia di benvenuto, accolto dalla Presidente della Repubblica Katalin Novak e dal primo ministro Viktor Orban.

