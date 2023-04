Un allarme aereo è scattato intorno alle 2.40

Esplosioni a Zaporizhzhia durante la notte. Lo riferisce l’emittente pubblica ucraina Suspilne, secondo quanto riporta The Kyiv Independent. Un allarme aereo è scattato intorno alle 2.40.

Un prcedente attacco, risalente al 20 aprile, ha colpito il villaggio di Mala Tokmachka e ucciso due persone. Si tratterebbe di un uomo di 54 anni e una donna di 65 anni, morti mentre si trovavano nel loro cortile durante l’attacco.

Droni colpiscono Sebastopoli

Anche Sebastopoli sotto attacco. La scorsa notte da droni di superficie hanno colpito la città intorno alle 3:30 del mattino. Lo ha affermato Mikhail Razvozhaev, il capo del governo di occupazione russo a Sebastopoli in Ucraina, come riporta Kyiv Independent. “La nostra flotta sta ora respingendo un attacco di droni di superficie da un raid straniero”, ha detto, riferendosi alle navi russe del Mar Nero. “Tutti i servizi cittadini sono in stand-by”. Razvozhaev ha affermato che uno dei droni è stato distrutto e l’altro si è autodistrutto.

