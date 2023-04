Sono circa 150 le persone che hanno lasciato il Paese africano

Circa 150 cittadini italiani sono stati evacuati da Khartoum, in Sudan, e hanno fatto scalo a Gibuti. Sono stati impiegati due aerei C-130 e il rientro a Roma è previsto per questa sera. “Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali in Sudan che hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono anche cittadini stranieri. L’Italia non lascia nessuno indietro”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel Paese africano, intanto, non sembrano placarsi gli scontri tra le forze militari del generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, presidente del Consiglio Sovrano di Transizione, e quelle di Mohamed Hamdan Dagalo, capo dei gruppi paramilitari.

