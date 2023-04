Nonostante la guerra, si celebra la festa di Eid al-Fitr

Mentre in Sudan prosegue la sanguinosa guerra civile tra fra esercito e paramilitari, le autorità hanno rilasciato il filmato di un alto capo dell’esercito che ispeziona le truppe a Khartoum, capitale del Paese africano. Il vice capo di stato maggiore sudanese per l’amministrazione, il tenente generale Abbas al-Darouti, ha salutato i soldati esultanti, augurando loro un felice Eid al-Fitr, la seconda festività religiosa più importante per l’Islam, celebrata alla fine del mese lunare del Ramadan. La lotta per il potere tra l’esercito sudanese, guidato dal generale Abdel-Fattah Burhan, e il gruppo paramilitare Rapid Support Forces, guidato dal generale Mohammed Hamdan Dagalo, ha inferto un duro colpo alle speranze di una transizione democratica del Sudan. Finora oltre 400 persone, tra cui 264 civili, sono state uccise e più di 3.500 sono rimaste ferite nei combattimenti.

