Le comunità indigene del Brasile si sono riunite sabato a Tapirama, 140 km a sud di San Paolo, per disputare i loro giochi tradizionali e celebrare il mese della Coscienza Indigena. Per tre giorni, centinaia di persone appartenenti a diverse etnie hanno giocato a calcio, tiro con l’arco, freccette e tiro alla fune e tanto altro ancora. “Poter conoscere ed essere più vicini a queste comunità ci permette di entrare in contatto con le nostre radici. È una grande opportunità essere qui”, ha detto una spettatrice.

