In aula ha detto: "La Russia sarà libera, ditelo a tutti"

Un tribunale di Mosca ha condannato l’attivista e oppositore del Cremlino, Vladimir Kara-Murza, a 25 anni di detenzione con l’accusa di “tradimento” e “denigrazione dell’esercito russo”. Kara-Murza, che si trova in carcere da un anno, ha respinto le accuse contro di lui definendole “politiche” e ha paragonato i procedimenti giudiziari nei suoi confronti ai processi farsa durante il governo del dittatore sovietico Josef Stalin. Le accuse contro Kara-Murza derivano dal suo discorso del 15 marzo 2022 alla Camera dei Rappresentanti dell’Arizona in cui denunciava l’azione militare della Russia in Ucraina.

“La Russia sarà libera, ditelo a tutti”, ha detto in aula l’attivista e oppositore del Cremlino. Lo riporta il Moscow Times.

