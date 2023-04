Il 21enne Jack Teixeira è comparso oggi davanti al tribunale federale di Boston, accusato di violazione della legge sullo spionaggio. È stato identificato grazie ai dati di fatturazione di Discord

Il 21enne Jack Teixeira, accusato di essere la ‘talpa’ responsabile della fuga di documenti militari Usa altamente classificati e arrestato ieri, resterà in carcere almeno fino a mercoledì prossimo quando si terrà l’udienza di carcerazione preventiva. Il membro della Guardia Nazionale Aerea del Massachusetts è comparso oggi davanti al tribunale federale di Boston. Affronta accuse legate al cosiddetto Espionage Act, che impedisce di rimuovere, conservare o trasmettere informazioni classificate e di difesa nazionale.

Al suo arrivo in tribunale, in manette e abiti da detenuto, Teixeira si è seduto al tavolo della difesa accanto al suo avvocato. Gli investigatori ritengono che Teixeira fosse il leader di un gruppo privato su Discord in cui venivano condivisi i documenti. Sebbene l’accusa non abbia rivelato un possibile movente, i racconti dei partecipanti alla chat hanno descritto Teixeira come motivato più da spavalderia che da ideologia.

Identificato grazie a dati di fatturazione Discord

I dati di fatturazione della piattaforma social Discord hanno aiutato l’Fbi a identificare il ragazzo come il responsabile della fuga di documenti militari altamente riservati Usa. È quanto emerge dai documenti giudiziari resi noti oggi.

