Ordine di evacuazione per più di mille persone fino a mercoledì a Richmond, nello Stato americano dell’Indiana, dove un vasto incendio è scoppiato, vicino al confine con l’Ohio, in un ex sito industriale ultimamente usato per immagazzinare plastica e altri materiali da riciclare o rivendere. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere pile di plastica in fiamme. La US Environmental Protection Agency afferma che non sono stati rilevati composti tossici nell’aria.

