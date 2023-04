In centinaia in marcia per protestare contro le incursioni della polizia nella Moschea di Al-Aqsa

Centinaia di palestinesi, sostenitori del gruppo militante di Hamas, si sono radunati venerdì nella Striscia di Gaza per protestare contro le incursioni della polizia israeliana alla Moschea di Al-Aqsa, che nei giorni scorsi hanno scatenato disordini a Gerusalemme. La protesta arriva dopo che Israele ha condotto venerdì attacchi aerei in Libano, da dove sono partiti decine di razzi verso il territorio israeliano. Israele ha inoltre continuato a bombardare anche la Striscia di Gaza.

