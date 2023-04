L'ex presidente si avvia verso l'edificio della Procura di Manhattan prima dell'arresto

Donald Trump saluta i suoi sostenitori con il pugno chiuso in segno di lotta avviandosi verso l’edificio della Procura di Manhattan, poco prima di essere posto in stato d’arresto per il caso Stormy Daniels. L’ex presidente ha passato la notte tra lunedì e martedì alla Trump Tower, per poi andare in tribunale scortato dagli agenti del Secret Service.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata