Alvin Bragg è l'accusatore dell'ex presidente Usa oggi a giudizio

E’ arrivato al tribunale di Manhattan il procuratore distrettuale Alvin Bragg, per l’udienza in cui comparirà Donald Trump, dopo aver indagato sull’ex presidente e averne chiesto l’incriminazione per 34 capi d’accusa per falsificazione aziendale, che presenterà oggi. Il caso è legato al pagamento di denaro all’ex pornostar Stormy Daniels in cambio del silenzio della donna su una relazione sessuale con il tycoon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata