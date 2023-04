(LaPresse) Le immagini dell’arrivo di Donald Trump nell’edificio della procura di Manhattan. Subito dopo l’ingresso l’ex presidente è tecnicamente in stato di arresto. Il tycoon, comunque scortato dal Secret Service, è stato preso in consegna dagli agenti della Procura per espletare la procedura, prima di comparire davanti al giudice, all’interno dello stesso edificio, dove gli verranno ufficialmente contestati tutti i capi di imputazione a suo carico. Secondo le anticipazioni, non verrà scattata una foto segnaletica e non verranno applicate le manette all’ex presidente, non sussistendo il pericolo di fuga.

