Il 'regime dei Gorillas' durò dal 1964 al 1985

Attivisti e membri dei movimenti sociali hanno tenuto una “Passeggiata del silenzio” a San Paolo, in Brasile, in memoria delle vittime della violenza di Stato durante la dittatura militare – conosciuta anche come ‘regime dei Gorillas’ o Quinta Repubblica – che durò dal 1º aprile 1964 al 15 marzo 1985. La folla si è riunita al Parco Ibirapuera con fiori e immagini dei propri cari e ha marciato verso il monumento dedicato a coloro che furono uccisi, torturati e scomparsi durante il regime militare. Quest’anno ricorre il 59° anniversario del colpo di Stato militare che rovesciò il presidente João Goulart, avviando una dittatura di 21 anni che vide centinaia di oppositori politici uccisi e migliaia torturati. Il regime militare si rese anche responsabile dello sterminio di oltre 8.000 indigeni brasiliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata