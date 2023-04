E' la quinta volta in due anni che i cittadini sono chiamati alle urne: si prospetta bassa affluenza

Il presidente della Bulgaria Rumen Radev si è recato al seggio per votare. Si tratta della quinta elezione in due anni per il Paese balcanico. Si vota da questa mattina alle 7 fino alle 20 di stasera. I primi risultati degli exit poll saranno annunciati dopo la chiusura delle urne e i risultati preliminari sono attesti per lunedì. Secondo la maggior parte dei sondaggi, il partito di centro-destra GERB, del tre volte primo ministro Boyko Borissov, è in testa con circa il 26% rispetto al suo principale rivale, Kiril Petkov a capo del partito liberale We Continue the Change. L’affluenza alle urne, invece, si prospetta essere bassa vista la forte disillusione degli elettori nei confronti della politica bulgara.

