Joe Biden ha proclamato lo stato di emergenza dopo il fenomeno meteorologico che ha causato finora 26 vittime accertate

I primi volontari sono arrivati a Rolling Fork, nella Contea di Sharkey, in Mississippi, per assistere le persone colpite dal devastante tornado che, finora, ha causato 26 vittime accertate. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha proclamato lo stato di emergenza per il Mississippi, mettendo a disposizione fondi federali per le aree più colpite. Il tornado si è poi spostato verso l’Alabama, dove un uomo è rimasto ucciso dopo che la sua roulotte si è ribaltata più volte a causa dei fortissimi venti. Le squadre di ricerca e recupero hanno ripreso a scavare tra le macerie di case, edifici commerciali e uffici municipali dopo che centinaia di persone sono state sfollate, anche se il Servizio meteorologico nazionale ha avvertito di un possibile peggioramento delle condizioni meteo – inclusi forti venti, grandine e nuovi tornado – nella Louisiana orientale, nel Mississippi centro-meridionale e nell’Alabama centro-meridionale.

