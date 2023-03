È la più grande mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici

Si chiama l’Ora della Terra (Earth Hour) ed è la più grande mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici. Nata 16 anni fa a Sydney, si è poi diffusa in tutti i continenti promossa dal WWF Internazionale. Le luci di monumenti, piazze, strade, edifici, locali, abitazioni di tutto il mondo si spengono: un’ora riempita da centinaia di milioni di gesti simbolici che si trasformano in un appello planetario per la difesa della Terra. Negli anni, dall’Oceano Pacifico all’Oceano Atlantico, si sono spenti i più importanti luoghi simbolo del mondo: il Colosseo a Roma, la Valle dei Templi di Agrigento, la Tour Eiffel a Parigi, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, il Ponte sul Bosforo, il Big Ben di Londra, l’Empire State Building di New York, la Marina Bay a Singapore, il Cremlino a Mosca, le Piramidi d’Egitto, la Sydney Opera House, la Torre Taipei 101 a Taiwan, l’Acropoli ad Atene.

