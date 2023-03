Si tratta di velivoli costruiti circa 40 anni fa

Proseguono gli scontri al fronte tra russi e ucraini. Tra le fila di Kiev vengono utilizzati anche degli elicotteri dell’epoca sovietica, costruiti circa 40 anni fa. “Combattiamo per distruggere veicoli e personale nemico. Stiamo lavorando con attacchi pitch-up da una distanza da cui il nemico non può raggiungerci con il suo sistema di difesa aerea”, ha detto un comandante ucraino che ha voluto rimanere in anonimato. Nel frattempo diversi Paesi, tra cui Stati Uniti e Gran Bretagna, si sono impegnati a inviare elicotteri modernizzati all’Ucraina.

