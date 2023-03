L'uomo che ispirò il film 'Hotel Rwanda' per aver salvato i connazionali dal genocidio si trovava in carcere per scontare una pena di 25 anni

Paul Rusesabagina, l’uomo che ha ispirato il film ‘Hotel Rwanda’ per aver salvato centinaia di connazionali dal genocidio, sarà liberato. Rusesabagina si trovava in carcere per scontare una pena di 25 anni per reati di terrorismo. La portavoce del governo Yolande Makolo ha dichiarato venerdì ad Associated Press che la condanna è stata commutata per ordine presidenziale dopo una richiesta di clemenza e Rusesabagina, residente negli Stati Uniti e cittadino belga, potrebbe essere rilasciato già sabato. “Il Ruanda prende atto del ruolo costruttivo del governo statunitense nel creare le condizioni per il dialogo su questo tema, così come della facilitazione fornita dal Qatar”, ha dichiarato Makolo.

L’arresto nel 2020

Rusesabagina scomparve nel 2020 durante una visita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e ricomparve giorni dopo in Ruanda in manette. La sua famiglia sostiene che sia stato rapito e portato in Ruanda contro la sua volontà per essere processato. Rusesabagina ha affermato che il suo arresto è avvenuto in risposta alle sue critiche per presunte violazioni dei diritti umani nei confronti del presidente ruandese Paul Kagame. Il governo di Kagame ha ripetutamente negato di aver preso di mira i dissidenti arrestandoli.

