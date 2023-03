Il fondatore di Terraform Labs era ricercato in Corea del Sud per il crollo di TerraUsd, un crac da 40 miliardi di dollari

La polizia del Montenegro ha arrestato Do Kwon, il fondatore della start-up finanziaria Terraform Labs. L’uomo è ricercato in Corea del Sud in relazione al crollo da 40 miliardi di dollari della criptovaluta TerraUSD. “La polizia montenegrina ha arrestato un individuo che si ritiene sia uno dei fuggitivi più ricercati, il cittadino sudcoreano Do Kwon”, ha dichiarato su twitter il ministro dell’Interno Filip Adzic. “Le autorità attendono la conferma ufficiale dell’identità di un uomo arrestato all’aeroporto della capitale, Podgorica, con documenti falsi, ma credono si tratti di Kwon”, ha aggiunto. A settembre la Corea del Sud ha chiesto all’Interpol di far circolare un “avviso rosso” per il 31enne nei 195 paesi membri dell’agenzia per trovarlo e arrestarlo. Kwon e altri cinque collegati a Terraform sono ricercati per frode e crimini finanziari in relazione all’implosione delle sue valute digitali nel maggio 2022.

