L'imbarcazione da 76 metri ha iniziato ad inclinarsi questa mattina in un cantiere navale

Una nave si è ribaltata in un cantiere navale di Edimburgo, provocando diversi feriti. L’imbarcazione da 76 metri dal nome Imperial Dock, di proprietà del co-fondatore di Microsoft Paul Allen, ha iniziato ad inclinarsi questa mattina. Le immagini pubblicate sui social media mostrano la nave inclinata a 45 gradi. Il consigliere comunale di Leith Adam McVey, citato dalla Bbc, ha descritto l’incidente come “terrificante” per le persone a bordo. Secondo lui la nave si sarebbe staccata dalla sua sede al porto di Leith a causa del forte vento.

Il servizio di soccorso scozzese, citato dalla Bbc, afferma che 15 persone sono state portate in ospedale, mentre altre 10 sono state curate sul luogo dell’incidente.

