Marito e moglie raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre erano su un'auto

Ancora violenza in Cisgiordania: due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in una sparatoria avvenuta nella stessa città – Hawara – in cui si erano verificate le violenze del mese scorso. Le vittime sono marito e moglie raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco mentre erano su un’auto. L’uomo è in gravi condizioni. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver sparato a un sospetto uomo armato palestinese, le cui condizioni non sono note. L’incidente è avvenuto mentre funzionari israeliani e palestinesi si incontravano nella città turistica egiziana di Sharm el-Sheikh nel tentativo di allentare le tensioni tra le parti e di arginare la spirale di violenza. L’incontro è stato il secondo tentativo delle parti, sotto la guida degli alleati regionali Egitto e Giordania e degli Stati Uniti, di porre fine a un anno di violenza che ha visto più di 200 palestinesi uccisi dal fuoco israeliano e più di 40 israeliani o stranieri uccisi in attacchi palestinesi.

