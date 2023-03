E' successo in un centro commerciale di Duluth, in Minnesota

Attimi di paura in un centro commerciale di Duluth, in Minnesota, negli Usa. Attorno alle 9 del mattino di ieri, parte del tetto dell’edificio è crollato a causa del peso della neve. Fortunatamente non ci sono feriti dato che la maggior parte dei negozi al momento non era ancora aperta.

