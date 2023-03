Il ministro degli Esteri affronta i temi caldi con il premier israeliano

(LaPresse) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a Gerusalemme per partecipare a un vertice bilaterale con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “È stato un incontro molto positivo. Abbiamo rafforzato le relazioni già molto solide tra Italia e Israele”, ha detto Tajani. “Abbiamo affrontato tutti i temi della politica internazionale, dalla guerra in Ucraina alla situazione in Iran e i rischi nucleari, alla situazione in Medioriente”. I due hanno anche discusso della questione immigrazione e da parte del premier d’Israele c’è stata “grande comprensione per quello che sta accadendo”. Il vice presidente del Consiglio ha aggiunto: “Qualche preoccupazione noi l’abbiamo anche perché molti immigrati arrivano da aree controllate dalle truppe di Wagner. Non vorrei che ci fosse anche un tentativo di spingere i migranti verso l’Italia”. Infine Tajani ha sottolineato che con Netanyahu hanno anche affrontato il tema energetico. “L’Italia vuole essere l’hub del sud dell’Europa quindi rafforzeremo la collaborazione con Israele anche su questo fronte”.

