Soccorsi subito sul posto ma per i piccoli non c'è stato nulla da fare

Un incendio in appartamento in una città della Serbia sud-occidentale ha ucciso quattro bambini e ferito i loro genitori. L’incendio è scoppiato intorno alle 7 del mattino in uno degli appartamenti di un edificio residenziale di Novi Pazar, a circa 200 chilometri a sud-ovest di Belgrado. La polizia ha detto che i vigili del fuoco sono arrivati sul posto pochi minuti dopo aver ricevuto una chiamata, ma che l’appartamento era già avvolto dalle fiamme. I bimbi sarebbero morti per avvelenamento da monossido di carbonio.

