Prosegue senza sosta il conflitto. Kherson e Bakhmut sotto assedio

Prosegue senza sosta il conflitto in Ucraina, soprattutto a Kherson e a Bakhmut, città assediate dalle bombe russe. In questo video, diffuso da un soldato ucraino sul suo profilo Tik Tok, un militare di Kiev viene salvato e portato in barella dentro una camionetta dopo aver riportato delle ferite al fronte.

