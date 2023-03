Merrick Garland ha incontrato il presidente ucraino Zelensky

Visita a sorpresa in Ucraina del ministro della Giustizia Usa, Merrick Garland. Lo ha reso noto il dipartimento di Giustizia. Garland si è recato a Leopoli su invito del procuratore generale ucraino, per un incontro col presidente Volodymyr Zelensky e partecipare alla conferenza ‘United for justice’. “Il procuratore generale ha tenuto diverse riunioni e ha ribadito la nostra determinazione a ritenere la Russia responsabile dei crimini commessi nella sua invasione ingiusta e non provocata contro il suo vicino sovrano”, ha reso noto un funzionario del Dipartimento di giustizia americano.

