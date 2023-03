Si tratta di un hobby tradizionale molto diffuso nella piccola Nazione del Golfo

In Kuwait far volare gli aquiloni è un hobby molto diffuso. Una tradizione che risale agli albori della storia del piccolo Paese del Golfo, quando i pescatori di perle usavano gli aquiloni per segnalare la posizione delle loro imbarcazioni. Nel corso del tempo la pratica si è evoluta in un passatempo popolare ed è stata tramandata di generazione in generazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata