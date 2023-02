Ondata di freddo in particolare in Dakota, Minnesota e Wisconsin

Una nuova ondata di gelo si sta abbattendo sugli Stati Uniti. E’ attesa una forte tempesta invernale che potrebbe scaricare fino a mezzo metro di neve, accompagnata da forti venti e temperature pericolosamente fredde, in particolare in Dakota, Minnesota e Wisconsin. Nei tre Stati mercoledì le scuole rimarranno chiuse così come molti uffici. I responsabili della gestione delle emergenze hanno avvertito le persone di non mettersi in viaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata