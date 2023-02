Più di duemila i partecipanti alla manifestazione a Novosibirsk

In più di duemila tra grandi e piccini a Novosibirsk, in Siberia, per il tradizionale festival degli igloo. Intere famiglie in mezzo alla neve a costruire le antiche abitazioni di ghiaccio, per vincere l’ambito premio di miglior igloo. A giudicare i lavori, un’attenta giuria. Quest’anno le squadre partecipanti sono state ben 327, un record per la manifestazione.

