Il suprematista bianco, Payton Gendron, nel maggio 2022 uccise dieci afroamericani in un supermarket

Il processo al killer di Buffalo, New York, che nel maggio 2022 uccise dieci afroamericani in un supermercato, è stato interrotto dopo meno di un’ora. Il parente di una delle vittime ha tentato di aggredire Payton Gendron, presente in aula, che è stato scortato subito via per motivi di sicurezza. Barbara Massey, che ha perso la sorella nella strage, stava facendo una dichiarazione alla corte quando un uomo vestito di grigio ha cercato di rompere la barriera di protezione dei poliziotti e raggiungere l’imputato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata