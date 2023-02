Sono ragazzi di età tra i 5 e i 20 anni, scappati da Kharkiv e Kiev

In Ungheria per cercare un futuro che non sia sotto le bombe. È quello che hanno fatto più di 100 artisti ucraini di età compresa tra i 5 e i 20 anni. Questi hanno trovato casa nel Capital Circus di Budapest dopo essere fuggiti da Kharkiv e Kiev, in preda ai bombardamenti russi, nel marzo 2022. “Quando sono impegnati ad allenarsi non hanno tempo di pensare alle cose brutte. Questo li distrae”, ha detto Svetlana Momot, la loro istruttrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata