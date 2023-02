La città, che prima della guerra aveva 60mila abitanti, si trova a 50 chilometri a nord di Donetsk

Almeno 12 persone sono rimaste ferite dopo che le forze russe hanno colpito un condominio di cinque piani nella città ucraina di Pokrovsk, ha dichiarato il governatore Pavlo Kyrylenko in un post su Telegram. Kyrylenko ha aggiunto che almeno altre due persone sono rimaste sotto le macerie dopo che l’edificio, in una zona residenziale di Pokrovsk, è stato colpito intorno alle 10 del mattino. Pokrovsk, che prima della guerra aveva una popolazione di 60.000 abitanti, si trova a soli 50 chilometri a nord della periferia occidentale dell’omonima capitale di Donetsk, dove sono in corso feroci combattimenti. Kyrylenko ha dichiarato che alle vittime dei bombardamenti saranno forniti alloggi temporanei, vestiti, cibo e altri beni di prima necessità.

