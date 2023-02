L'avvicendamento dopo la morte di al-Zawahiri. Il nuovo leader ha origini egiziane e si troverebbe in Iran

Saif al Adel, 62enne di origini egiziane che si troverebbe in Iran, è diventato il nuovo capo di Al Qaeda, stando a quanto emerso in un report delle Nazioni Unite, dopo la morte di Ayman al-Zawahiri, ucciso in un raid aereo statunitense a Kabul lo scorso anno. Lo conferma il Dipartimento di Stato Usa. “Su Saif al Adel, la nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite, secondo cui Saif al Adel si trova in Iran”, afferma il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, durante un briefing. “Per quanto riguarda la sua presenza” in Iran, “offrire un rifugio sicuro ad al-Qaeda è solo un altro esempio dell’ampio sostegno” di Teheran “al terrorismo, delle sue attività destabilizzanti in Medio Oriente e oltre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata