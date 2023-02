La Casa Bianca ha riferito che era "più piccolo" del pallone spia cinese e stava sorvolando i cieli dell'Alaska

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un altro “oggetto” non identificato sui cieli dell’Alaska. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, riferendo che l’oggetto abbattuto era “più piccolo” del pallone spia abbattuto sabato e che al momento non è possibile determinare a quale organizzazione, privata o statale appartenesse. A dare l’ordine di abbattere l’oggetto, ha detto Kirby, è stato il presidente Joe Biden, su raccomandazione del Pentagono. L’oggetto volava ad una altitudine di 40mila piedi.

L'”oggetto”, ha riferito Kirby, rappresentava una “minaccia ragionevole” alla sicurezza dei voli civili. Dopo l’abbattimento, avvenuto al largo delle coste nord orientali dell’Alaska, in prossimità del confine col Canada, l’oggetto è ricaduto “nelle acque territoriali Usa”, su una superficie “congelata”. Quest’ultima circostanza, ha spiegato Kirby, potrebbe facilitare le operazioni di recupero dei resti dell’oggetto. L’oggetto, più piccolo del pallone spia cinese abbattuto sabato, era all’incirca delle “dimensioni di una piccola automobile”. Prima di procedere all’abbattimento, ha detto ancora Kirby, le forze Usa avevano stabilito che l’oggetto non era dotato di equipaggio. Al momento, ha ribadito, non è possibile determinare se l’oggetto appartenga a un’entità statale, ad un’istituzione o a un individuo.

Biden: “Abbattimento oggetto non identificato è stato un successo”

L’operazione per abbattere l’oggetto non identificato scoperto nei cieli dell’Alaska è stata “un successo“. Lo ha detto il presidente Joe Biden, rispondendo ad una domanda dei cronisti, durante la visita del presidente brasiliano Lula alla Casa Bianca.

