Il bilancio si aggrava di ora in ora, si teme che le vittime possano essere più del doppio

Continua a salire di ora in ora il bilancio delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la parte meridionale della Turchia e la Siria. L’ultimo bilancio parla di oltre 9.500 morti, ma si stima che possano essere più del doppio. Si tratta dell’evento sismico più mortale da oltre un decennio. Le autorità di Ankara hanno confermato 7.108 vittime e oltre 30mila feriti. In Siria, secondo quanto reso noto dai Caschi bianchi e riportato da Al Jazeera, i morti nella zona del nord-ovest controllata dall’opposizione al presidente Assad sarebbero almeno 1.280 mentre nelle aree sotto il controllo del governo siriano le autorità hanno confermato 1.250 vittime.

Il totale, al momento, è quindi di 9.638 decessi accertati e circa 40mila feriti. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si recherà nelle zone colpite dal sisma. Erdogan – viene spiegato – dovrebbe recarsi prima nel centro di Kahramanmaras, poi nel distretto di Pazarcik e infine ad Hatay.

Secondo l’Oms, come riporta Ap, le vittime potrebbero addirittura superare i 20mila. Non si ferma nel frattempo il lavoro dei soccorritori che continuano a scavare tra le macerie dei tanti edifici crollati alla ricerca di sopravvissuti. Decine di migliaia le persone rimaste senza casa tra Turchia e Siria che hanno dovuto affrontare la notte al freddo. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato sette giorni di lutto nazionale.

In Siria salvata bambina dopo 40 ore sotto le macerie

Una bambina è stata salvata a Salqin nella regione di Idlib in Siria dopo essere stata per 40 ore sotto le macerie in seguito al terremoto che ha colpito il Paese e la vicina Turchia. Lo riporta il Guardian che mostra anche un video con le immagini del salvataggio.

Tajani: “Al lavoro per mandare aiuti in Siria via Beirut”

“Stiamo lavorando con il ministero della Difesa per far arrivare materiale sanitario nelle zone terremotate della Siria via Beirut”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con ‘Agorà’ su Rai 3. “Tutto quello che possiamo fare lo faremo anche se in questo caso è più complicato”, ha aggiunto.

Papa: “Prego con commozione per Siria e Turchia”

“Il mio pensiero in questo momento va alle popolazioni della Siria e della Turchia duramente colpite dal terremoto che ha causato migliaia di morti e feriti”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza, in aula Paolo VI. “Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai famigliari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori in parte già martoriati da una lunga guerra. Preghiamo insieme perché questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e chiediamo alla Madonna che li protegga”.

Vigili del fuoco a lavoro in Turchia, base italiana ad Hatay

Il team Usar dei vigili del fuoco è stato impegnato per tutta la notte ad Antiochia, in Turchia, per le ricerche di dispersi sotto le macerie di una palazzina di cinque piani completamente crollata. In azione i nuclei cinofili. La situazione operativa resta molto complessa per gli enormi danni causati dalla scossa di domenica. Ultimato il campo base del contingente italiano ad Hatay.

