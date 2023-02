Vanessa Frazier, rappresentante permanente maltese presso le Nazioni Unite, ha parlato ai microfoni di LaPresse a New York

La rappresentante permanente di Malta presso le Nazioni Unite ha parlato ai microfoni di LaPresse a New York affermando che, nel momento in cui il suo Paese assumerà la presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il mese di febbraio, l’attenzione sarà rivolta alla prevenzione dell’uso dei bambini nei conflitti armati.

Vanessa Frazier ha aggiunto che questo tema è uno dei due eventi della presidenza maltese, oltre all’innalzamento del livello del mare e alle sue implicazioni per la pace e la sicurezza internazionale.

L’evento previsto per il 13 febbraio coinciderà con la commemorazione della Giornata internazionale contro l’uso dei bambini soldato, celebrata il 12 febbraio di ogni anno.

Il secondo evento è un dibattito ministeriale aperto ad alto livello che sarà presieduto dal ministro degli Esteri di Malta, Ian Borg, il 14 febbraio. Durante questo evento, i partecipanti affronteranno la “minaccia esistenziale” che i Paesi stanno affrontando a causa dell’innalzamento del livello del mare, ha dichiarato l’ambasciatore.

I Paesi esporranno come l’innalzamento del livello del mare stia minacciando la loro sovranità, i loro territori e le generazioni future, oltre a provocare lo sfollamento delle popolazioni, ha sottolineato l’ambasciatrice.

Ci sarà anche l’incontro annuale tra le Nazioni Unite e l’Unione Europea, che discuterà un’ampia gamma di argomenti, ha informato l’ambasciatore. Sarà presieduto da Josep Borell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Durante la presidenza maltese del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, verranno affrontate altre questioni scottanti, soprattutto la situazione in Medio Oriente, Somalia, Siria, Sudan e Mali.

Malta è l’unico membro dell’Unione Europea eletto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

