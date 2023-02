Il presidente ucraino nel suo consueto videomessaggio al Paese

“Oggi è stato un giorno importante per il nostro Stato, sono stati affrontati coloro che anche in questo momento hanno cercato di indebolire l’Ucraina. Non permetteremo a nessuno di indebolire il nostro Stato”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. “Grazie a tutti gli agenti delle forze dell’ordine che oggi hanno dimostrato il potere della legge e dello Stato. – ha affermato – Grazie al governo dell’Ucraina per la pronta risposta del personale. In particolare, oggi sono stati licenziati i capi delle dogane. Sono stato informato che sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti di alcuni dei licenziati. Non voglio dare valutazioni politiche che possano essere utilizzate da queste persone nell’interesse della loro difesa. Ma vedo dalla reazione nella società che le persone sostengono le azioni delle forze dell’ordine. Quindi, il movimento verso la giustizia si fa sentire. E la giustizia sarà assicurata“, ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata