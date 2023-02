Ha trascorso più di un anno in prigione prima che le sue condanne per abusi su minori fossero annullate nel 2020

Centinaia di persone si sono riunite in una cattedrale di Sydney, in Australia, per il funerale e l’inumazione del cardinale George Pell. Pell è morto il mese scorso all’età di 81 anni. Ha trascorso più di un anno in prigione prima che le sue condanne per abusi su minori fossero annullate nel 2020. La presenza della polizia nella Cattedrale di St. Mary, nel centro di Sydney, è stata massiccia quando i fedeli hanno iniziato ad arrivare ore prima della cerimonia funebre di Pell. Il gruppo per i diritti degli omosessuali Community Action for Rainbow Rights, con sede a Sydney, aveva invitato la gente a protestare fuori dalla chiesa e i manifestanti hanno portato con sé bandiere arcobaleno.

