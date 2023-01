Secondo gli Stati Uniti mosca non consente agli ispettori di visitare i suoi siti di armamenti

Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di non rispettare i suoi obblighi imposti dal trattato New Start del 2010 sul controllo delle armi nucleari. Mosca, secondo Washington, non consentirebbe agli ispettori di visitare i suoi siti di armi nucleari, come previsto dall’accordo. Lo ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato americano, come riporta il Guardian. Il “rifiuto” della Russia di consentire le ispezioni “impedisce agli Stati Uniti di esercitare diritti importanti ai sensi del trattato e minaccia la fattibilità del controllo degli armamenti nucleari Usa-Russia”, ha spiegato il portavoce. Il portavoce ha aggiunto che Mosca aveva un “percorso chiaro” per tornare alla conformità consentendo attività di ispezione e ha aggiunto che gli Stati Uniti rimangono pronti a lavorare con la Russia per attuare pienamente il trattato.

