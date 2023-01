Abbas Gallyamov alla Cnn: "L'economia sta peggiorando e la guerra è persa. Ci sono sempre più cadaveri che tornano"

Un golpe militare in Russia potrebbe diventare possibile. È quanto ha rivelato alla Cnn Abbas Gallyamov, ex speechwriter del presidente russo Vladimir Putin. Secondo lui con le vittime in aumento in Ucraina e le difficoltà nel Paese causate dalle sanzioni occidentali, i russi cercheranno un capro espiatorio a cui attribuire la responsabilità. “L’economia russa sta peggiorando. La guerra è persa. Ci sono sempre più cadaveri che tornano in Russia, quindi i russi incontreranno maggiori difficoltà e cercheranno di trovare una spiegazione al perché di tutto questo, guardando al processo politico e rispondendosi: ‘Beh, questo è perché il nostro Paese è governato da un vecchio tiranno, un vecchio dittatore'”, ha detto Gallyamov, riferendosi a Putin. “In questo momento, penso che un colpo di Stato militare diventerà possibile” e “questo momento potrebbe arrivare nei prossimi 12 mesi”, ha precisato. “Quindi tra un anno, quando la situazione politica cambierà e a capo del Paese ci sarà un presidente impopolare e odiato, e la guerra sarà davvero impopolare e sarà necessario versare sangue per questo, in quel momento un colpo di Stato diventerà una possibilità reale”, ha aggiunto l’ex speechwriter del presidente russo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata