Il portavoce Dmitry Peskov contro l'invio di carri armati a Kiev

“A Mosca, tutto ciò che stanno facendo” dall’Occidente “è percepito come un coinvolgimento diretto nel conflitto”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. “Le capitali europee e Washington dichiarano costantemente che l’invio di vari tipi di armi, compresi i carri armati, all’Ucraina non significa in alcun modo che questi Paesi o la Nato siano coinvolti nelle ostilità in corso in Ucraina. Non siamo assolutamente d’accordo”, ha aggiunto Peskov.

