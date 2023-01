Saeeda Shafiei, Mehrnoosh Zarei e Melika Hashemi sono state trasferite nella prigione di Evin

Ancora repressione in Iran. Tre giornaliste arrestate negli ultimi due giorni dal regime degli Ayatollah. Si tratta di Saeeda Shafiei, Mehrnoosh Zarei e Melika Hashemi: le tre sono state trasferite nella prigione di Evin, nell’omonimo quartiere della capitale Teheran, secondo quanto riporta Bbc Persian.

In un video l’arresto di due donne senza velo

Circola intanto sui social il video dell’arresto violento in Iran di due donne che non indossano il velo. Le immagini sono state riprese da Bbc Persian che precisa di non sapere né il luogo né la data dell’episodio. Il video riprende due uomini mentre ammanettano due donne sedute a terra a capo scoperto. Uno dei due, con un gesto violento, copre i capelli di una delle arrestate con un velo. Poi le donne vengono fatte alzare in piedi e vengono portate via. Ieri era stato diffuso un altro video in cui un uomo della forza di sicurezza armata iraniana aggredisce e prende a calci una donna che camminava sul marciapiede.

